Sofás en todos los colores ¡y para todos los gustos!

Al oír morado pensaríamos que, difícilmente, se trata de un color que podría adaptarse a espacios con un estilo muy elegante -como el de la imagen superior-; sin embargo, el morado berenjena -por ser un poco menos chillón que el morado habitual- ¡podría llegar a adaptarse y moldearse a un sin fin de estilos, corrientes y tendencias! Y es que, no podemos dejar de lado el hecho de que no solo el color determinará el look de tu sofá, sino que -además- el acabado y textra del tapiz y de la tela que lo recubre ¡será determinante!