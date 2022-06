6 ideas para dividir y segmentar la sala de la cocina

Las puertas corredizas de vidrio son una genial opción pues podrás abrirlas para integrar tus espacios y cerrarlas para así procurar que los olores y vapores de la cocina no se colen a tu sala o a tu comedor. Además de todo, las puertas hechas en cristal o en vidrio, no rompen con el flujo visual de la composición estética de tus áreas comunes; ¿lo ves? Está claro que, no hay opción más moderna que las puertas corredizas para segmentar tus interiores.