8 geniales ideas para aprovechar al máximo un departamento pequeño

Si el baño y el vestidor son diminutos, probablemente no haya mucho espacio de sobra para espejo y lugar de arreglo, pero la verdad es que no tienes que privarte de éste. Un espejo colgante y plano no ocupa el área de movilización, y una mesa ajustada a la esquina con banco adaptado funcionará de mil maravillas como tocador personal y punto focal de la decoración al mismo tiempo.