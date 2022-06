5 tips que harán de tu casa el lugar perfecto para la cena navideña

Cuando la vajilla que tenemos no tiene el mismo estilo de las copas o de los cubiertos, no te preocupes, no es necesario que todo combine con todo, atrévete a mezclar con otros platos, otras copas y otros elementos, puedes lograr mejores resultados que si todo tuviera el mismo diseño.

