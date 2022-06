7 razones por las que elegir una encimera de granito para la cocina

Su superficie lisa y desahogada hace que el granito sea sumamente fácil de limpiar con productos comunes que no tienen que ser especiales o costosos (con agua y jabón basta). Además, no hay limitaciones en cuanto a frecuencia de limpieza porque no hay riesgo de desgaste, lo que lo hace más idoneo para un espacio tan expuesto a ensuciarse como la cocina.