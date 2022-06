¡Llegó el 2018! ¿Quieres saber cómo preparar tu casa para recibirlo?

Es hora de llegar a los espacios que siempre olvidamos y donde no queremos llegar, los áticos, sotanos, cocheras, garajes y todos esos lugares que llenamos de cosas que no usamos, esos lugares también son ambientes importantes en la casa así que es hora de renovarlos. Despéjalos sacando todo lo que ya no debe estar allí, seguro encontrarás muchas cosas que definitivamente ya no usarás o ya no sirven, dale aire a esos ambientes con espacios libres y una buena limpieza.

