El 2018 te trae las mejores tendencias para decorar paredes interiores

Este año vale arriesgarnos en la decoración para nuestras paredes, por ejemplo esta opción es sumamente ganadora porque es rica en textura y nuestros espacios lucirán un estilo rústico inmejorable. Pensarás que tus paredes no son de piedra y por lo tanto no puedes lograr este aspecto, pues en realidad el material de esta pared no es piedra, es un producto llamado TotalStone y es hecho de resina de poliester reforzado con fibra de vidrio, viene en paneles con apariencia muy similar a la piedra además de ser muy fáciles de instalar.