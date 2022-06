12 Ideas fáciles y baratas para decorar la casa

La decoración con almohadas y cojines es en realidad muy elegante y sobre todo muy funcional. Los espacios se ven más acogedores cuando están decorados con cojines y lo mejor de todo es que hacerlos no tiene mayor ciencia. Puedes utilizar ropa que ya no uses, sabanas y cualquier tipo de tela y rellenarla con espumas o incluso hay quienes lo hacen con papel reciclado. La idea es buenísima y puedes librar tu casa de cosas que solo te quitaban espacio.