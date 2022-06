Antes y después: casa antigua transformada de principio a fin

Iniciar la transformación de una casa desde cero no es tarea fácil, ya que cada uno de los detalles deben ser cuidados para no cometer los mismo errores del diseño anterior. En el siguiente libro de ideas podrán observar el cambio radical al que fue sometida esta amplia casa, la cual cuenta en su interior con el espacio suficiente para sacar el máximo provecho a la construcción, además los encargados en el diseño de la nueva imagen de esta casa no dudaron ni tan solo un minuto en eliminar todos aquellos elementos que correspondían al antiguo diseño. Homify pone a tu disposición las mejores ideas, de esta forma este antes y después podrá ayudarte con el diseño de tu casa. ¡Acompañanos!