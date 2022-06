Cómo convertir el cuarto de invitados en un espacio lindo y acogedor

Vital para que nuestros invitados no extrañen su cama. Cuando pasamos la noche en una casa que no es la nuestra parece que ni las cobijas ni las almohadas ni las sábanas son de nuestro gusto porque no son nuestra cama, pero cuando tenemos una cama amplia y cómoda, bien dispuesta en la habitación con almohadas suaves todos nos olvidamos de nuestras camas porque sin duda en esta cama pasaremos una noche de descanso total.