15 tips para que vivas con estilo en una casa pequeña

A veces cuando hay un espacio bastante reducido lo subestimamos y pensamos que no se puede hacer mucho en el, lo que tenemos que hacer es ambientarlo y tendrá un look totalmente diferente, en la imagen el pequeño lugar donde está el patio parecía no tener mucho potencial hasta que las distintas plantas, los colores y el mobiliario allí dispuesto le dio otro aire al lugar convirtiéndolo en un pequeño jardín sin importar su espacio.