9 tips para sobrevivir en un apartamento pequeño

El sofá es imprescindible para cualquier sala, pero cuando el espacio no es mucho hay que ser creativos con su ubicación para no abarcar preciados centímetros que se podrían emplear en otros artículos. Lo ideal sería un sofá alargado que esté adherido a la pared, pero si esto no es posible, también te puede funcionar como separador de ambientes de otras áreas colocado de forma horizontal.

