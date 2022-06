7 consejos para sobrevivir en una cocina pequeña

Las cocinas pequeñas con el pasar de los años se han puesto muy de moda, no por decisión de las personas sino por las nuevas construcciones arquitectónicas que se encuentran en el mercado habitacional. Si la cocina de tu casa no cuenta con un gran número de metros cuadrados no debes preocuparte, lo primero que debes tener en cuenta a la hora de distribuirla es incluir la mayor cantidad de gabinetes que puedas, de esta manera podrás mantener la isla y el resto de los mesones despejados. También se recomienda el uso de colores claros para esta zona de la casa, ya que estos hacen que se vea mucho más amplia.

En el siguiente libro de ideas podrás disfrutar de algunos tips que te ayudaran a disfrutar a plenitud tu cocina pequeña sin problemas.