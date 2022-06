10 hermosas casas de ladrillo y piedra

Aunque en la arquitectura de estilo tradicional, las piedras y ladrillos se han utilizado principalmente para exteriores, también se incorporan a menudo en la cocina, baño, dormitorio o sala de estar, siendo un revestimiento natural que se utiliza para decorar estos espacios y se está volviendo más y más popular en la actualidad.

Más allá de su entorno rural, las piedras también se han convertido en un material moderno y vanguardista que se puede combinar con cualquier estilo arquitectónico. Aunque, no es el material más económico o de recubrimiento para una pared, el efecto natural que se obtiene con la piedra aparente no es comparable a ningún otro. Una de las ventajas que tiene es que no requiere un mantenimiento especial, a excepción de una limpieza general para evitar la acumulación de polvo. Además, te garantizamos que una impresión impactante se creará mediante el uso de piedras en tus paredes. Te invitamos a conocer estos 10 diseños en casa a base de piedra y ladrillo que estamos seguros que te van a encantar.