Cómo elegir el estilo decorativo perfecto para tu casa

A veces -especialmente en el caso de las mujeres- no sabemos lo que queremos pero tenemos claro lo que no queremos, si no has elegido el estilo decorativo porque no estás seguro de lo que quieres lo mejor será empezar a descartar lo que no quieres. Haz una lista de todas esas cosas que siempre odiaste ver en el apartamento de tus familiares o amigos, de las cosas que jamás pondrías en tu casa o de aquellas que simplemente no te encantan, luego haz una lista con las cosas que si te gustan y preparate para decidir por cuál estilo te irás.

Descubre cómo lograr una casa familiar al estilo ecléctico