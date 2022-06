10 baños modernos que tienes que ver antes de construir el tuyo

La sala de baño… Grande o pequeña… Clásica o Vanguardista… Ese funcional lugar en el cual sentirse a gusto no tiene precio. Este espacio tan íntimo no solo necesita estar siempre limpio y ordenado para asearse y ducharse en cualquier momento que se sienta esa necesidad, sino que puede ser consentido también con una suerte de armonía cromática y estética, que nos deleite tanto a nosotros como a nuestros invitados, ya que una vivienda requiere de todos los complementos y servicios para poder ofrecer comodidad y confort al máximo, y nuestro baño no escapa de esta premisa; de modo que, una simbiosis entre estilo y funcionalidad son el complemento perfecto de un baño moderno. Como los siguientes diez diseños que te mostramos en este libro de ideas, ¡alguno puede ser perfecto para ti!