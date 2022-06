Plan detox 2018: renueva tu hogar en 6 sencillos pasos

Continuando con los demás espacios de la casa, es hora de deshacernos de todas las cosas que no utilizamos o que no tienen espacio en la casa, cuando sueltas todo lo viejo o lo que no usas ves un cambio instantáneo en el aspecto de tu casa, los espacios limpios le dan un nuevo aire de limpieza y renovación a todo el lugar al mejor estilo minimalista.