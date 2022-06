6 ideas fabulosas para decorar un apartamento en alquiler

Si está totalmente prohibido cambiar el color de las paredes, está bien, no nos meteremos con eso, pero podemos acudir a una ayuda mucho más rápida y que se puede revertir cuando te vayas de ese lugar, esa ayuda son los vinilos, que vienen en distintos colores y diseños y le pueden dar a tus espacios un look totalmente diferente, si te animas a poner en práctica este tip solo necesitas asegurarte de que el tipo de vinilo que vas a usar va a ser fácil de quitar despues para no arruinar la pintura de las paredes.