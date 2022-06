6 materiales perfectos para aislar el ruido en casa

La lana de vidrio es un material aislante térmico y acústico que se fabrica fundiendo arena a altas temperaturas mediante un proceso de fibrado. Es muy usado como aislante térmico y acústico para techos, muros y pisos. Es 100% reciclable, no contamina y es un producto inerte tanto para la naturaleza, como para el ser humano; y una de sus ventajas más relevantes, es que no es inflamable, no genera humo ni gases nocivos y resisten altas temperaturas.

