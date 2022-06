Ventajas y desventajas de las cocinas lineales

A la hora de reformar o comenzar de cero la cocina, es importante que se tome en cuenta ciertos aspectos que pueden hacerla mejorar significativamente como un diseño lineal, que no conviene en todos los casos. Por esta razón, el día de hoy te traemos las ventajas y desventajas de un disposición sencilla que se adapta a los lugares que son angostos pero alargados, ambientes pequeños pero que no se recomiendan en habitaciones de planta cuadrada por ejemplo… Así que, toma nota de todos los puntos para no perder ni un solo detalle a continuación…