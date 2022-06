¡El vidrio es el protagonista! descúbre cómo aplicarlo en tu casa

No hay mejor fachada que la fachada de vidrio, es una gran idea que lamentablemente no puede aplicarse en todas partes, la seguridad del lugar donde vivimos es clave para decidir si manejar nuestra fachada con vidrio es una buena opción, si la seguridad no es un problema es igualmente necesario utilizar vidrio de seguridad y estructuras metálicas fuertes para cubrir nuestra casa. ¿Los resultados? un lugar moderno y elegante donde la luz será la protagonista y el calor del sol será nuestro diario acompañante.

