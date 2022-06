Cocinas integrales modernas: ¡Dos modelos colombianos que te encantarán!

No solo el equipamiento es lo fundamental, la iluminación natural y artificial es vital para desenvolverse correctamente en la cocina, porque necesitas ver con claridad cuando manipulas alimentos, los lavas, cortas, etc. En este caso los diseñadores trataron de crear vistas panorámicas tanto para el deleite de la familia, como para impresionar a los invitados. ¡A quién no le gustaría cocinar con esos paisajes!. En lo que respecta a luces de aplique, los diseñadores lo resolvieron de una manera muy elegante y a tono con el ambiente: se ubicaron dos rieles en altura con luces led dirigídas rematando el dintel de la ventana ¡muy bueno!. El proyecto se concluye con una grifería de alta gama para sumarle aún más personalidad y caráctaer a la cocina.

