Decidiendo entre mesas y estilos para el comedor

Para los más convencionales, he aquí la mesa rectangular con 6 puestos, pero espera un momento! no es la típica mesa cafe oscura de nuestro abuelos, esta mesa es blanca y ofrece asientos acolchonados; muy bien combinado con un espaldar de entretejidos y hoyuelos. Esta es ideal para lugares pocos iluminados y ambientes que no sean tan fríos. El toque de plantas y cristales alrededor le dan un toque fresco al ambiente.

