Casa pequeña con una excelente distribución

Este no es un baño común y corriente, no señores! este espacio podría ser confundido con un club o tan sofisticado como alguna de las propiedades de los famosos de Hollywood. Con grandes espejos, hermosa y elegante iluminación, muebles y accesorios blancos. Aquí se aprecian detalles que aportan lujo y elegancia que hacen de este baño un lugar muy especial para relajarse y para estar listo antes de empezar el día. No cabe duda de que este lugar es inspirador con su estilo y diseño.

