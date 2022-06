5S: el método japonés para organizar tu trabajo, tu casa y tu vida ¡Adóptalo ya!

Es el primer paso y busca clasificar qué usamos y qué no. Convertiremos un rincón en el área donde vamos momentáneamente a dejar todas las cosas que no usemos, para después botarlas. Los lugares para empezar en la casa son los vestidores y clósets. Si no usamos una prenda de ropa en todo un año, puede ser tiempo de deshacernos de ella. En el trabajo haremos lo mismo con nuestro escritorio, archivos, etc. Y por qué no, en nuestra vida es hora de reevaluar y clasificar qué habitos, costumbres y personas tendrían que estar out.