Cerramiento de obra: lo que hay que saber

En obras de mayor envergadura serán las rejas de alambre tejido las que se usarán, especialmente como cerramiento perimetral. Estas rejas son bastante maleables y flexibles y dependiendo de la calidad del alambre, o de si está galvanizado o no, serán más resistentes. Las rejas de alambre tejido son muy eficientes como barreras y para crear circuitos dentro de la obra. Por otro lado y debido a su fabricación de alambre continuo crean orificios que ayudan a los intrusos a escalarlas, así que si no tienen una terminación de alambre de púas no son demasiado seguras a la hora de proteger los materiales de los ladrones. Por lo general, estas rejas son la primera capa dentro de los cerramientos, ya que se las cubre para que no dejen pasar residuos ni polvo y para que no quede el alambre expuesto, haciendo imposible trepar por ellas. Se levantan y se derriban en un dos por tres.

