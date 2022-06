Casa despampanante con bajo presupuesto

El pasillo o la pared principal de un estudio puede ser un sin fin de posibilidades por crear. Sin tener que pintar y cubrir los ladrillos, deja estos descubiertos al natural. Son hermosos, rústicos, exóticos y originales. Son un canvas que a cualquiera enamora. Aquí puedes implementar un mosaico de fotos que tu mismo puedes imprimir y seleccionar. Si no hay presupuesto para grandes pintura y cuadros, ¿porque no imprimir las fotos de tus mejores amigos, de los viajes o la familia? Los marcos pueden ser viejos, nuevos, de colores, sin colores, etc. No importa la uniformidad, lo divertido aquí es la variedad. Para tus revista, reutiliza la caja de frutas de la plaza de mercado o del mercado de las pulgas. Consigue sillones de relleno. Harán un contraste sensacional. Si consigues tejidos o texturas como el de las Molas de Panama, wow, tendrás un sillón versátil del que todos hablarán.

