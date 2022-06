¿Cómo cuidar tus orquídeas?

Es importante recordar cómo es el hábitat natural de las orquídeas y la forma particular en la que estas flores crecen, que es aferrada a los troncos y ramas de los árboles. Originarias de climas tropicales y subtropicales, estas plantas necesitan luz indirecta del sol, (en su estado natural están protegidas por las copas de los árboles), humedad, más que agua directa, (al no crecer en la tierra sus raíces no están preparadas para quedar cubiertas por el agua), temperaturas que no sobrepasen los 35° y que no bajen de 10°, con los nutrientes necesarios para alimentarse y reproducirse y espacios con abundante aire fresco.

Para crear estas condiciones en casa, debemos empezar por no exponerlas directamente al sol, es por eso que las vemos a menudo en interiores, pero recordar que necesitan luz indirecta por muchas horas al día. Si las vamos a poner en recipientes, hay que recordar que las raíces de estas plantas están un poco al aire y que el sustrato se coloca entre ellas. En términos de riego, es importante garantizar un buen drenaje y regarlas una vez por semana, aunque esto varía según la época o la variedad. Una buena opción es colocar peloticas de arcilla mojadas y la planta absorberá el agua por ósmosis, evitando así que se pudran las raíces. Se pueden agregar nutrientes en el agua e incorporarlos mediante el riego directamente en el sustrato o vaporizando las hojas. Si no hay suficiente humedad natural en el ambiente, es recomendable comprar un vaporizador o vaporizarla nosotros mismos con frecuencia. Las orquídeas no resisten los ambientes demasiado herméticos, debemos ubicarlas en lugares bien ventilados, donde el aire se renueve constantemente.

