Arme el equipo ideal para su cocina

Y si la cocina es la 'nueva sala' de la casa, ¿por qué no ponerle un toque de arte? Aunque la esencia de la nevera es su tecnología interna que mantendrá vivos nuestros alimentos, su belleza exterior importa y no siempre hay razón para ocultarla entre la cocina integral. Ahora no es solo el color sino las formas y texturas, desde el minimalismo hasta la tendencia retro.

Hay una oferta de materiales como metales que no se manchan con las huellas digitales y vidrios súper resistentes. Para los nostálgicos, el metal tradicional está de regreso con colores llamativos, con cuerpo y asas al estilo de los años 50 pero con toda la tecnología de punta en su interior. Un buen ejemplo de que el arte sí se puede usar.