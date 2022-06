La habitación ideal para meditar

No necesitamos nada lujoso o espacioso para meditar. Bastará con un rinconcito cuya decoración no nos distraiga, con una buena ventilación, una iluminación amable y preferiblemente con pisos, paredes y techos revestidos en materiales orgánicos, como piedra o madera. Hay quienes prefieren meditar sentados en algún asiento no demasiado mullido ni blando o directamente en el piso. También se puede meditar acostado, aunque no es recomendable usar una cama para ese fin, es mejor echarse sobre una esterilla, mat de yoga o colchoneta.