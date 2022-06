Colores para fachada: importantísimos para la identidad de tu casa

Es fácil entender le enorme importancia que tiene la fachada de nuestra casa, en esa primera impresión que le causa a quien la ve por primera vez. Como dice el dicho: nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión y esto nunca fue más cierto que cuando se refiere a una casa.

De la sensación que nos produzca esa fachada dependerá que sea agradable o no pasar a los espacios interiores. Ya dejando atrás la primera impresión, para nosotros mismos, la fachada de nuestra casa debe traer asociaciones positivas y hacernos evocar sensaciones agradables o de lo contrario, hemos cometido un grave error, ya sea en el estilo, mantenimiento o en la paleta elegida para la fachada.

Existe algo llamado la psicología del color y no se trata de una noción inventada por algún aficionado para escribir un par de libros y ganar plata. Hay muchísima ciencia que respalda esta teoría basada no sólo en cómo recibimos el color en términos psicológicos, sino también fisiológicos, mediante la absorción de luz que se realiza en nuestra retina. Entonces, sin cada color toca ciertas fibras sensibles en nosotros, lo más razonable es escoger con muchísimo la paleta que recubrirá nuestros espacios exteriores e interiores.

Los expertos en colores de fachadas están muy conscientes de esto y saben además que debido a que pintar superficies exteriores es un proceso más complicado que pintar dentro de la casa, elegir colores que puedan llegar a aburrirnos o cansarnos es un error que nos puede salir muy caro, ya que o bien estaremos a disgusto por todo el tiempo razonable que dure la pintura o el revestimiento en buen estado, o lo cambiaremos antes de tiempo incurriendo en gastos y molestias que fácilmente podrían haberse evitado.

Por ejemplo, el color azul es uno de los más populares en términos de decoración interior o de ropa, así que digamos que es nuestro color favorito, nos recuerda al mar o al cielo y cuando vemos una prenda de este color o un accesorio para la casa en esta tonalidad lo compramos sin pensarlo. Ahora, esto no quiere decir que sea el color más adecuado para las paredes exteriores y puede que más que favorecer, perjudique el look general de nuestra casa. Por otro lado, quizás no somos los más afectos al gris, nos parece un color demasiado neutral y un poco soso. Pero el gris en un montón de casos, resulta una elección fabulosa para la fachada.

Entonces, ¿es o no importante el color de la fachada y por qué debemos tomarnos el tiempo y las consideraciones necesarias para no arrepentirnos después?