Pisos para cocina: funcionalidad y estilo en igual medida

Para darle a nuestra cocina ese look rústico tan cool, la mejor elección es la madera maciza, tosca y con poco tratamiento. Una madera demasiado pulida y plastificada no nos ayudará a lograr esa sensación áspera y agreste que es uno de los aspectos más atractivos de este estilo. Los pisos de concreto también funcionan muy bien con este tipo de decoración y ni hablar de los de piedra (siempre y cuando no sean de mármol o granito).