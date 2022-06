El A, B, C del diseño de salas

La decoración de la sala empieza por el piso, las paredes y el techo, siendo todos ellos como lienzos en blancos listos para hacer su parte en la decoración. Las líneas de los muebles, la tapicería y los colores nos darán un estilo general que podemos seguir a rajatabla o no. Los adornos son nuestra oportunidad para transmitirle nuestra personalidad a este espacio. El arte debe tener un lugar privilegiado y no debemos preocuparnos por comprar piezas caras, ya que existen muchos talentosísimos artistas emergentes que aún no pueden cobrar lo mismo que los consagrados y comprarles obras nos dará la satisfacción de estarlos ayudando en su camino al éxito.