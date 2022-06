Estilo shabby chic en Colombia

Los decoradores y diseñadores de interiores fueron cautivados por este estilo a principios de los años 80. Este estilo nació en Gran Bretaña, asociado a esas magníficas casas de campo inglesas, o sus versiones más modestas, los encantadores cottages. Esta estética está asociada a lo que los ingleses llaman old money, familias aristocráticas y muy tradicionales. Antigüedades como lámparas de cristal o candelabros de plata son típicos de este estilo. Durante la década de los 90, sucedió lo mismo que con el estilo retro, empezaron a fabricarse muebles y adornos a los que se le da la apariencia de estar gastados o un poco deslucidos por el paso del tiempo, para que retengan esa estética shabby chic, aunque sin la autenticidad de las piezas originales.

Para explicar mejor la esencia del estilo shabby chic, digamos que si el estilo rústico fuera un hombre, el shabby chic sería su novia. El blanco es el color más utilizado en esta estética, pero no no se trata del blanco inmaculado de un espacio minimalista, sino de lo que los españoles llaman blanco roto . Los colores pasteles en sus versiones más claritas son muy comunes también en este estilo, así como toda una gama de tonos blanquecinos de beige y gris. La idea es crear espacios que parezcan brumosos, con una cualidad casi espectral. Las rosas son uno de los motivos recurrentes de este estilo, así como otras flores. Muebles y textiles franceses, muy adornados y femeninos son las elecciones perfectas para el look shabby chic, siempre en tonos claros o madera un poco gastada.

Existen diferentes variedades de este estilo, el cottage chic, esencialmente inglés, el beach cottage chic, que incorpora el tema marino y es muy popular en la costa este de Estados Unidos, el French country aún más femenino y estilizado y finalmente el llamado Gustavian de influencia sueca. El término lo acuñó en los años 80 la revista de decoración The World of Interiors y se extendió rápidamente. La finalidad es crear una atmósfera de principios del siglo XX, pero como si la hubiéramos encontrado en una casa en medio de la campiña inglesa o francesa muchas décadas después.

Para aplicar el estilo shabby chic en Colombia, es recomendable adaptarlo a las latitudes (y altitudes) de nuestros variadísimos paisajes y climas. Por otro lado, para no caer en espacios que pequen de ser demasiado escenográficos y llenos de clichés, una actualización de este estilo ochentoso al nuevo milenio tampoco estaría nada mal. Es fácil caer en la tentación de ser demasiado literales, creando ambientaciones muy afectadas que no convenzan a nadie. Acá les mostramos varios ejemplos de cómo adaptar esta estética a nuestro país y época, sacándole partido al indudable romanticismo que tan bien sabe transmitir, pero sin exagerar.