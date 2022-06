8 Claves para ordenar tu casa como lo haría Marie Kondo

Marie Kondo es una consultora y escritora experta en el arte de organizar la casa. Quienes leen su libro La magia del orden en español (The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing), afirman que les ha cambiado la vida. Es autora de un total de 4 libros sobre el mismo tema y ha levantado una rentable empresa alrededor de la organización.

Desde que era pequeña, cuenta que estaba obsesionada con el orden. Llegó a un punto en el que después de ordenar la biblioteca escolar se sufrió tal pico de estrés tratando de decidir qué libros conservar y de cuáles deshacerse que se desmayó por largo rato. Cuando volvió en sí, dice que escuchó una voz que le decía que era al revés, no se trataba de qué descartar, sino de decidir qué cosas quería conservar y ahí encontró la clave. La teoría es la siguiente: debemos mantener en nuestras vidas solo aquellos objetos que nos producen alegría e ilusión, descartando los demás.

Si duda es una lección que podemos poner en práctica en otros aspectos más personales que la organización del clóset, pero esa es una historia para otro día.