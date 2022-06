Habitación de bebé: decorando durante la dulce espera

En las habitaciones, el mobiliario es, de lejos, uno de los aspectos más importante. El cuarto del bebé no es una excepción, así que ¡a tomar medidas! Hay cunas tantas ofertas de cunas que es realmente difícil decidirse. Una idea interesante es comprar esas cunas que se convierten en camitas, ya que será una inversión a futuro. Un tique vintage sensacional puede ser la mecedora de la abuela o una mecedora que parezca de la abuela. No olvidar muebles con estantes o gavetas para guardar la ropita y un sinfín de cosas que vamos a necesitar y por supuesto algún mueble para cambiarle los pañales al bebé. Venden cambiadores plegables que son muy prácticos porque podemos sacarlos del paso cuando no los estamos usando.