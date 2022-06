Orquídeas: plantar, mantener y cuidar

La ubicación ideal para las orquídeas es cerca de las ventanas, con una pantalla especial para filtrar la luz. Si la cantidad de luz es la correcta la planta muestra un color verde oscuro y hermoso, pero si no, las hojas se ven amarillas, y será necesario revisar la ubicación de la orquídea así como la incidencia de la luz. La temperatura no debe ser inferior a los 18 ° C, ni por encima de los 28 ° C. Asegúrese de que haya una buena circulación de aire, y de utilizar los recipientes adecuados para el cultivo de las orquídeas, según la especie. Lo importante en todo caso que tengan óptima circulación de aire y un buen drenaje que evite que se estanque agua en ellas.