Maderas colombianas para construir la casa de tus sueños

La madera es uno de los materiales más usados tanto en construcción, como en decoración y diseño de interiores, así como en la elaboración de mobiliario de todo tipo. Por su versatilidad, calidez y esa capacidad de regresar de renovarse sin importar el mal estado de mantenimiento al que pueda haber llegado, la madera se considera un material de inigualable nobleza.

Usada en la construcción, la madera transmite esa calidez que le es tan única y que no viene solamente de sus tonalidades y vetas, sino también del hecho de ser agradable al tacto y no enfriarse como la piedra o el cemento. Los pisos de madera son los grandes favoritos de todos, por su capacidad de verse acogedores y al mismo tiempo elegantes, una dualidad no muy fácil de encontrar en un sólo material. Las paredes de madera, rústica o pulida, completa o parcialmente recubiertas son otra forma de utilizar este noble material, así como las vigas expuestas en techos, que tienen un encanto como ningún otro.

Las maderas más conocidas, son pino, cerezo, arce, roble y nogal, cada uno en sus distintas variedades, que difieren en cuanto a la región en la que crecen. Ahora, ¿qué pasa con las maderas locales, las maderas colombianas? Existe una gran variedad en este país que los ebanistas trabajan entusiasmados y que tienen una calidad muy similar a las maderas ya mencionadas, sino que además tienen la ventaja de ser mucho más económicas, ya que no hay que contar en el precio el viaje y los impuestos de importación.

Variedades tan autóctonas como el palo de mora, diomate gusanero, el alcornoque, el achapo, el comino crespo, el samán, el nazareno, la ceiba tolua, conviven con especies como el ciprés y el pino radiata que, si bien no son nativas de nuestro país, crecen aquí como si lo fueran.

Cada árbol y madera, tienen cualidades que las hace idóneas para diferentes destinos, ya sea mobiliario, construcción o revestimientos. Por otro lado existen tantas y tan diversas maneras de usar la madera en nuestro hogar que podríamos escribir volúmenes del tema, pero no es eso exactamente lo que nos ocupa el día de hoy. En este libro de ideas buscamos más bien explicar las características de las variedades de madera locales y mostrarles algunos ejemplos de usos de madera que, de seguro, les darán muchas ganas de incorporar en la casa este material en todas sus distintas expresiones.