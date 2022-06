Pintura epóxica versus resina epóxica: lo que necesitas saber

Si hiciéramos una encuesta preguntando ¿te gustaría tener pisos radiantes, que no requieren tener que deshacernos del revestimiento anterior, que son resistentes al roce y al tránsito y que además vienen en muchos colores? creo que serían muy pocos los que responderían que no, que no quieren. Lo cierto es que desde un tiempo para acá, los decoradores y diseñadores de interiores se están sacando de la manga un as llamado pintura epóxica.

Si bien suena con fuerza en los círculos relacionados con la arquitectura, el diseño de interiores y la decoración, lo cierto es que para el común mortal, el término pintura epóxica o epoxi suena desconocido, técnico y hasta un poco… raro.

Lo cierto es que la pintura epóxica no es otra cosa que un polímero termoestable que se mezcla con un agente catalizador y se endurece, dando como resultado unas superficies brillantes y lisas que empezaremos a ver cada vez con más frecuencia. Por lo general son producto de una mezcla entre epiclorohidrina y bisfenol A, o como también se lo conoce en círculos más íntimos, BPA. Para expresarlo mejor: la pintura epóxica es un tinte que tiene un excelente cubrimiento de superficies, brindándoles acabados perfectos. Es importante saber, eso sí, que por tratarse de una pintura, debe aplicarse sobre superficies lisas, sin irregularidades e imperfecciones, ya que su cubrimiento no es tan espeso como el de otros materiales.

Tiene muchísimas virtudes esta pintura, que varían desde su precio, súper accesible, pasando por lo simple de su aplicación, lo rápido que seca y el acabado impecable y muy brillante, que le es tan característico. Es muy fácil de lavar, impermeable y anti deslizante. Vamos a ahondar en el tema a profundidad, así que acompáñennos si tienen curiosidad y están pensando que la pintura epóxica es justamente la solución a sus problemas o incluso en caso de tener pisos realmente deplorables, la respuesta a sus plegarias.