Un espectacular departamento ecléctico en Sotileza, Bogotá

Nos encantan los espacios integrados. Es más, estamos convencidos de que tienen muchas más ventajas que desventajas, pero… ¡ay! No todo en la vida es perfecto y para tener plantas liberadas hay que tener también un plan para que estos espacios no se vean inconexos y al mismo tiempo no pierdan identidad. En este caso la sala y el comedor se dividen visualmente por una columna flanqueada por puertas corredizas de vidrio, que marca el territorio de cada uno. Muebles modernos y piezas más rústicas y étnicas crean un contraste sensacional, en el que el hilo conductor se basa en la paleta en primer lugar y en una cualidad orgánica que sirve como punto de encuentro.