6 consejos claves a la hora de decorar

En el mismo error caemos casi todos pero no dos veces, y es que la decoración de nuestra casa nos emociona tanto que creemos que corriendo a comprar los últimos muebles en el almacén exclusivo, copiando lo que vemos en una revista o pintando las paredes del color de la temporada el tema está resuelto, la verdad es que esto no funciona si no planeamos desde un principio.

Lo ideal es que plantees sobre papel las posibles soluciones o combinaciones que tienes para tus ambientes contando con el mobiliario y el estilo que quieres para tu casa, para esto también existen aplicaciones digitales que te permiten visualizar como se verían los muebles o el color de las paredes en distintos espacios. Cuando ya hayas probado los posibles escenarios elige el que te haga sentir más seguro(a) y continúa bajo el camino que elegiste.