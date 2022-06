Chalk paint: lo que querías saber de la pintura con efecto tiza

Chalk paint, es una pintura natural, a base de agua que, como lo indica su nombre en inglés, contiene tiza mezclada con carbonato de calcio. Esta composición es la que le da a la chalk paint un efecto mate sencillamente fabuloso que se ve espectacular con cualquier estilo de decoración, pero muy especialmente en espacio de estilo romántico, shabby chic o vintage.

Los diseñadores de interiores y decoradores la recomiendan sin reservas e incluso se ha convertido en su pintura obligada para proyectos DIY, ya que sus características como veremos más adelante, la convierten en el aliado perfecto para proyectos manuales caseros. Esta pintura se usa sobre muebles de cualquier material y mediante varios trucos es posible lograr una gama de acabados diferentes, lo cual hace a la chalk paint muy versátil. Como si esto fuera poco, en los lugares donde la comercializan desde hace algún tiempo la gama de colores es amplísima, así que tenemos opciones de sobra para elegir.

Esta pintura se luce sobretodo en colores pasteles o en blancos, cremas y grises claros. Son una elección casi obligada en cuartos de bebés y de niños, ya que como suele pasar con las pinturas a base de agua no es tóxica. No sólo sirve en muebles sino también en otras superficies como paredes o techos. Prácticamente no tiene olor a pintura, cosa que la hace muy popular para mucha gente entre quienes no me cuento, ya que el olor de pintura me parece bastante agradable. Su secado es súper rápido, mandado a hacer para los más impacientes que arruinan los muebles recién pintados por estar controlando si la pintura ya está seca a cada rato.

¿Qué más? No requiere de lijado previo, cosa que de por sí tendría que hacer que la chalk paint se convirtiera en la chica más linda del almacén de pinturas porque digamos todo ¿a quién le gusta pasarle una lija a un mueble antes de pintarlo? Ahorrarnos ese paso es saltarnos la fase fastidiosa para llegar directamente a la parte divertida y más artística. Eso sin contar que el trabajo de lijar destroza las manos y es agotador.

Entonces, ¿están listos para conocer un poco más sobre la chalk paint y enterarse de todo lo que podemos hacer con esta pintura? Acompáñennos para sopesar las ventajas y desventajas del chalk paint.