Cocinas modernas, estilizadas y muy contemporáneas

Las cocinas modernas reflejan todas las premisas que han hecho de este estilo uno de los más estilizados y elegantes. Muebles con formas geométricas y líneas depuradas, mucho cristal y acero, las caras visibles de las puertas de gabinetes y gavetas sin molduras ni adornos y el uso de materiales muy de última tecnología, amén de electrodomésticos que siguen las nuevas tendencias funcionales y decorativas son alguno de los elementos que hacen de las cocinas modernas una maravilla de sofisticación y vanguardia.

Los diseñadores de cocinas pueden orientarnos en cuanto a nuevos descubrimientos que muchas veces no conocemos los que no estamos involucrados directamente en el rubro. Y es que el diseño de interiores y la decoración es un mundo muy cambiante y si no estamos alertas no nos enteramos que el material que nos parecía el último grito en topes de cocina, ya fue superado por un nuevo compuesto.

Por otro lado, cada vez vemos menos cocinas independientes. Los apartamentos y casas modernas tienen a integrar este espacio con las áreas sociales. Esto ha creado una necesidad imperativa de darle un upgrade a la cocina o correr el riesgo de que este espacio le baje el nivel a todos los demás. Lo que queremos transmitir es que la cocina, incluso si aún esta separada del resto, debe seguir el estilo del resto de la casa.

Quedaron atrás las épocas en las que la cocina se amoblaba pensando solo en sus múltiples funciones y sin tener en cuenta la parte estética. Hoy en día este espacio está a la delantera en cuanto a diseño de interiores y por si fuera poco, constituye dentro del presupuesto uno de los ítems más caros. Esto puede deberse a que, a pesar de el ritmo vertiginoso en el que vivimos, cada vez estamos más abocados a cocinar para nosotros y para nuestra familia. Van quedando atrás las épocas en las que contábamos con ayuda permanente en este aspecto y esto se manifiesta en los nuevos diseños de cocinas.

Recapitulando, hoy en día preferimos cocinas de estilo moderno, que nos faciliten la vida a la hora de cocinar y limpiar, que se integren con otros espacios para no sentirnos aislados cuando estamos preparando las comidas y que, incluso, pasen a formar parte de las áreas sociales con ese carisma tan único que solamente este espacio sabe transmitir. ¿O acaso no terminaba uno siempre en la cocina con los amigos de más confianza al final de las reuniones grandes? Entonces, en vez de traer a la gente a la cocina, llevemos este espacio donde está la gente.