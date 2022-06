Tipos de pisos para todos los gustos y estilos

Hablemos de un aspecto importantísimo de la decoración: nada más y nada menos que lo pisos. Existen montones de variedades y cada una determinará en gran medida el resto de los revestimientos y de la decoración de nuestros espacios. Como si el aspecto estético no fuera suficiente para abrumarnos a la hora de elegir el piso, existen numerosas consideraciones prácticas que no debemos pasar por alto. En conclusión, la elección del piso correcto es una decisión vital que no debe hacerse jamás a la ligera.

Ahora, no es nuestra intención asustar o preocupar a nadie. De por sí los diseñadores de interiores, decoradores y, en última instancia los mismísimos instaladores de pisos pueden orientarnos y darnos sus puntos de vista, haciendo este proceso de selección más fácil.

Lo primero que tenemos que pensar es en nuestras circunstancias. ¿Es una casa sólo de adultos o tenemos (o planeamos tener) niños? ¿Hay mascotas? ¿En qué rango de precios estamos de acuerdo a nuestro presupuesto? ¿Queremos un piso de alto o bajo mantenimiento? ¿Cuáles son los pisos que nos parecen más lindos? ¿Son delicados? Sí, ya sabemos que son muchas preguntas, pero todas podemos responderlas fácilmente y tener una mejor idea de lo que vamos a necesitar.

De más está decir que hay ciertos pisos que no nos van a funcionar si tenemos niños pequeños o mascotas. Otros pueden necesitar de cuidados que no estamos dispuestos a darles. Otros a lo mejor resultan perfectos en todo sentido, hasta que nos enteramos del precio y nos damos cuenta de que no nos lo podemos permitir. ¿Cómo decidirse entonces para no cometer un error? El único antídoto es la información que, afortunadamente y gracias a sites como éste, existen en cantidad en internet.

Acompáñennos entonces a conocer algunos de los pisos que más nos gustan y que nos parecen más prácticos y recomendables y si aún no se sienten seguros de cuál les convendría más, siempre pueden contactarse con alguno de nuestros profesionales y despejar sus dudas con consejos directamente de la boca de los expertos.