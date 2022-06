10 lindisimas ideas para decorar tu casa

Has decidido el color de pintura para tu sala de estar, comedor o dormitorio. Pero luego viene la pregunta más difícil… ¿Qué color vivo podría utilizar para un espacio interior? Tal vez siempre has oído que el trabajo de color rojo y amarillo van bien juntos, o tal vez tienes un dúo de colores preferido, pero no estás muy seguro de cómo llevarlo a cabo.

Este es un ejemplo de combinación sorprendente que funciona muy bien en cualquier espacio. Verde esmeralda y blanco. Aunque el verde esmeralda ha sido un color que no hemos visto en mucho tiempo en la decoración, puede representar el comienzo de una habitación impresionante, ya sea como su color primario, o un acento. Este hermoso espacio es un vivo ejemplo de esta combinación.