Casas campestres, lo mejor de la ciudad en medio de la naturaleza

La alimentación natural es por mucho más sana que la comida rápida chatarra que se consume acorde al ritmo acelerado de la vida en la ciudad. Una gran ventaja en ese sentido de la vida en el campo, es que conlleva la posibilidad tener cultivos propios o bien sea de acceder a los productos alimenticios de pequeños agricultores vecinos, que seguramente serán alimentos no transgénicos, productos de cultivos orgánicos, libres de pesticidas, así como leche, carnes y huevos de animales no hormonados y agua no tratada con productos químicos.