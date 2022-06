Guía para elegir el mejor espejo para tu baño

Para que la humedad propia del baño no deteriore el esmalte del espejo y brille como nuevo por muchos años, hay que limpiarlos frecuentemente con productos que no manchen ni decoloren su superficie y paños muy suaves que no lo rayen. La mejor forma de darles mantenimiento es diluyendo un chorro de vinagre blanco en agua y limpiar el espejo con esta mezcla y una hoja de periódico arrugada.