De un apartamento ordinario a un magnifico hogar

En esencia, este apartamento era bastante oscuro, con muebles de colores oscuros y paredes amarillentas. Los muebles no eran los indicados, los compartimientos de almacenamiento eran insuficientes, las divisiones no provocaban orden y el espacio para un estudio no estaba claro. En este contexto, esta pareja joven de profesionales necesitaba adaptar su hermoso y acogedor apartamento, a uno mas vivible, ya que en sus necesidades, identificaron que tenían que pasar mas tiempo desde casa. Los colores aquí son especiales pero simples, todos juegan un papel importante, el azul del cuadro, el verde de la planta, la madera de la mesa y el piso, mas las sillas crema. La pared solida y gris le brinda un canvas ideal escenario.