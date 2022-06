Elige el sofá adecuado sin miedo a equivocarte

La travesía para encontrar el sofá ideal, no es una tarea de un día, siempre te vamos a recomendar dar un paseo por varias tiendas para que no te quedes con una sola opción. Por otro lado, hacemos énfasis en que no puedes dejar a un lado las dimensiones del espacio donde vas a colocar tu mueble, porque si es un ambiente reducido no puedes colocar uno demasiado largo porque no tendrás buena proporción. Lo mismo sucede cuando es una sala demasiado grande y se adquiere un elemento pequeño.