¿Como iluminar una habitación?

El diseño actual de closets, estanterías y vestidores, utiliza la iluminación como un elemento infaltable en su estructura, y no simplemente como un recurso estético que ofrece sensación de amplitud, y un plus decorativo y de distinción; sino que aporta mucha practicidad. Es mucho más cómodo encontrar una prenda o accesorio dentro de un armario bien iluminado por dentro y fuera. Asimismo, integrar un sistema de iluminación en el interior del armario o en cada compartimiento del mismo, hace posible resaltar lo que se halle dentro, bien sea que se clasifiquen los estantes por tipo de ropas y accesorios o por colores, es decir, un plus de utilidad más estética.